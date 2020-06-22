Оперштаб: организации Прикамья из сферы B2B смогут возобновить деятельность

12:45 | 23.06.2020

Организации, занимающиеся производством и реализацией товаров, а также предоставляющие услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, смогут возобновить работу. Данное решение поддержал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.



В частности, возобновить работу смогут не менее 14,5 тыс. организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие. Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B. Всего, согласно данным Федеральной налоговой службы, возможность возобновить работу появится у более 85 тыс. жителей Пермского края.



Краевое министерство промышленности и торговли напоминает, что во время профессиональной деятельности необходимо соблюдать санитарно-эпидемические требования, установленные Роспотребнадзором РФ и главным санитарным врачом РФ и закрепленные в Указе губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением COVID-19.



Руководители организаций обязаны следить за тем, чтобы их сотрудники использовали средства индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, а по возможности продолжали работать удаленно. Рекомендуется допускать к работе непосредственно на производстве либо в офисе минимальное число работников, необходимое для ведения предпринимательской деятельности.



Для того чтобы возобновить деятельность, организации должны уведомить об этом региональный минпромторг, направив на электронный адрес info@minpromtorg.permkrai.ru соответствующее уведомление, и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Со своей стороны, ведомства будут осуществлять постоянный контроль соблюдения санитарных правил.

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