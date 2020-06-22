В Пермском крае выявлено 64 случая COVID-19

12:38 | 23.06.2020

На 23 июня за сутки, по официальным данным, в регионе зафиксировано 64 случая коронавируса, общее количество их достигло 3266.



Выписаны 115 прикамцев, всего выздоровели 2028 человек. Три человека умерли: две 63-летние женщины – от COVID-19, у инфицированной 65-летней женщины основной причиной смерти стало сопутствующее онкологическое заболевание.



В России за сутки подтверждено 7425 случаев коронавируса, из них в Москве – 1081. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 599 705 случаев.

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