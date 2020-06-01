Пермь: новости дня
18:38 | 22.06.2020
За месяц почти 35 тысяч пермяков подали заявления на «детские» выплаты через МФЦ
Как рассказали в пресс-службе МФЦ, услуги пользуются большим спросом. Так, в адрес Пенсионного фонда, который занимается выплатами, связанными с пандемией (на детей до трех и с трех до шестнадцати лет), поступило 15 691 заявление. В соответствии с указом президента России Владимира Путина родители малышей до 3-х лет имеют право на ежемесячные выплаты (с апреля по июнь) в размере 5 тысяч рублей. Семьям, в которых растут дети в возрасте от 3 до 16 лет, положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего.
По пособиям на детей с 3 до 7 лет в адрес Центра социальных выплат Пермского края через МФЦ поступило 19 192 обращения. Претендовать на них могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10556 рублей в расчете на душу населения). Размер финансовой помощи составит 5351,5 рублей на каждого ребенка.
При подаче заявлений на пособия в центрах «Мои Документы» родителю или законному представителю необходимо заполнить соответствующее заявление. Дополнительные документы, например, справки о доходах, не требуются. Прием заявок на выплаты, связанные с коронавирусом, продолжится до 1 октября. Малоимущие семьи с детьми с 3 до 7 лет включительно могут оформить пособие за 2020 год не позднее 31 декабря.
В случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления, а если откажут – ведомство, отвечающее за назначение пособия, отправит письмо с обоснованием такого решения.
В МФЦ также напомнили, что для оформления выплат на детей можно даже не посещать отделение многофункционального центра, а обойтись подачей заявлений в электронном виде. На портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru) созданы специальные сервисы. Процедура занимает не более 5-10 минут.
Напомним, что в настоящее время центры «Мои Документы» продолжают работать только по предварительной записи. Приходить в филиал нужно к назначенному времени, в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. В помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запись на прием по телефону (342) 270 11 20.
© «Вечерние ведомости»
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