Благодаря нацпроекту в столице Прикамья в этом году отремонтируют 85 дворов

14:11 | 22.06.2020

Количество дворовых территорий Перми, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Жилье и городская среда», в этом году увеличилось. Это стало возможным благодаря образовавшейся экономии. Ранее планировалось провести ремонт 77 дворов, теперь их количество достигло 85.



Работы по благоустройству уже завершены в 17 дворах. Теперь они ожидают приемки. Сейчас работы по благоустройству дворовых территорий ведутся во всех районах города.



В 2020 году в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса работы на объектах начались раньше обычного. К середине июня ремонт завершен уже в 17 дворах. При проведении работ применяется комплексный подход с учетом мнения жителей.



В Орджоникидзевском районе отремонтировано 7 дворов, одним из последних преобразился двор многоквартирного дома по адресу: улица Янаульская, 12. В ближайшее время будут завершены работы на дворовых территориях по адресам: улица Молдавская, 14 и 18, улица Вильямса, 4а. В начале следующей недели подрядные организации приступят к ремонтным работам дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: улица Александра Пархоменко, 8, 1-й Еловский переулок, 24 и улица Вильямса, 24.



В Свердловском районе состоялась приемка первого объекта – двора по адресу: Серебрянский проезд, 7. Здесь отремонтирован тротуар, сделана парковка, установлены скамейки и урны. Также жители приняли активное участие в облагораживании своего двора: нанесли разметку, разбили клумбу и посадили деревья.



В Индустриальном районе Перми в этом году будет проведено благоустройство 14 дворов, работы в 7 из них уже начались. Ожидают приёмки дворы по улице Мира, 76, улице Братьев Игнатовых, 21, 21а. Подрядными организациями выполнен ремонт дворового проезда, устройство тротуаров, оборудование автомобильной парковки. На завершающей стадии находится ремонт двора по улице Карпинского, 120. Во дворе на улице Подводников, 9 запланирован ремонт дворового проезда и завершено обустройство тротуара.



В Ленинском районе подрядная организация завершила работы во дворах по адресам: улица Луначарского, 51а, улица Пушкина, 23. Здесь были выполнены следующие виды работ: ремонт дворового проезда, обустройство тротуаров, оборудование автомобильных парковок, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовой территории. По адресам: улица Газеты Звезда, 9 и улица Ленина, 15 завершено проведение асфальтирования территории.



В Мотовилихинском районе благоустройство дворовой территории по адресу: улица Гашкова, 22 вышло на «финишную прямую». Здесь выполнены работы по ремонту дворового проезда и устройству тротуара, осталось установить скамейки и урны. Приемка работ запланирована на следующей неделе.



В Дзержинском районе отремонтированы и ожидают приемки дворы по улицам Желябова, 11 и 13, Строителей, 8 и 12. Работы в других дворах продолжаются.



Отметим, НП «ЖКХ Контроль» провел среди жителей опрос, касающийся удовлетворенности граждан реализацией программ федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Респонденты показали высокий уровень информированности о возможности благоустройства двора по нацпроекту.



- Проведенный опрос показал, что достигнут один из ключевых показателей, связанных с реализацией национального проекта – вовлеченность граждан. Сейчас пристальное внимание обращаем на доступность для маломобильных групп, будем прорабатывать вопрос по безопасности дворовых территорий. Мнение большинства граждан должно учитываться на всех этапах проведения работ, - отметил председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, руководитель РЦОК «ЖКХ Контроль» Михаил Борисов.



В Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435. Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.

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