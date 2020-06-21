Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 2,1%

13:20 | 22.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 66 новых случая заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 41 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3202. Ежесуточный прирост больных составил 2,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Коэффициент распространения болезни на 22 июня составляет 1,06 (на 21 июня – 0,9). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 66 новых инфицированных – 25 мужчин, 40 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

© «Вечерние ведомости»