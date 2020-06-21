В Прикамье зафиксировано еще 66 случаев коронавируса

13:03 | 22.06.2020

На 22 июня за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 66 случаев COVID-19, общее количество случаев с начала пандемии достигло 3202.



Выписаны еще семь пациентов, всего в регионе выздоровели 1913 человек.



В России за сутки подтверждено 7600 случаев коронавируса, всего их стало 592 280.

© «Вечерние ведомости»