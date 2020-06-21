Неделя в Перми будет холодной

12:56 | 22.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 июня, днем в Перми будет около 15°C, ночью – 3°C.



Завтра ожидается дождь, воздух днем прогреется до 17°C. Осадки будут и в среду, 24 июня; столбик термометра покажет 16°C. В четверг будет лишь 11°C, ночью – 2°C. В пятницу – 14°C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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