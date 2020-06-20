В Пермском крае подтверждено еще 67 случаев COVID-19

15:46 | 21.06.2020

На 21 июня за сутки, по официальным данным, в регионе выявлено 67 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 3136. Ежесуточный прирост больных – 2,2%, коэффициент распространения болезни – 0,9.



Выписаны еще 17 пациентов, всего в Прикамье выздоровели от COVID-19 1906 человек.



Из 67 новых заразившихся 34 человека лечатся в больницах, 33 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Это 37 женщин, 26 мужчин, четверо детей (мальчик и три девочки). Среди взрослых заболевших младше 45 лет – 20 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.



В России за сутки зафиксировано 7728 случаев коронавируса, из них 968 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 584 680 случаев.

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