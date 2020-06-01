Пермь: новости дня
21:10 | 19.06.2020
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня
Как доложил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, два дня коэффициент распространения коронавируса ниже единицы. При этом за неделю прирост числа инфицированных – 2,2%. Для сравнения: средний показатель по России составляет 1,5%. «С июня наблюдается количественный рост заболеваемости по сравнению с маем. Почти четверть заболевших – представители старшего поколения», – подчеркнул Виталий Костарев и добавил, что сейчас ведомство анализирует дополнительные критерии протекания пандемии в регионе.
Врио губернатора Дмитрий Махонин обозначил, что снятия самоизоляции ждут все жители региона, но при этом куда важнее не допустить новых вспышек инфекции. «Мы смотрим, как ведут себя другие регионы, проведем свой системный анализ. У меня будет поручение: к следующему штабу профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей. Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемости», – отметил Дмитрий Махонин.
При этом на оперштабе подтвердили, что в Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до пяти человек. Соответственно 22 июня прикамцы могут почтить память героев войны, в том числе посетить кладбища и места захоронения, при условии наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 22 июня в Прикамье пройдут памятные мероприятия, большинство из них – онлайн.
Изменения в Указ губернатора вступят в силу в день официальной публикации документа – 22 июня.
Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ, для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риске на период пандемии COVID-19.
Напомним, сегодня было выявлено еще 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в общей сложности в Пермском крае зафиксирован 3001 случай инфицирования COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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