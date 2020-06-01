К сентябрю в Оханске благодаря нацпроекту появится прогулочная аллея

17:39 | 19.06.2020

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Оханске началось строительство прогулочной аллеи.



Подрядная организация приступила к устройству на ул. Ленина (между улицами 200-летия и Мичурина) тротуара протяженностью более 1 тыс. метров. Вдоль прогулочной аллеи предстоит обустроить места для отдыха и оборудовать уличное освещение. Все работы должны быть завершены в сентябре.



«Особое внимание уделяется сохранению зеленого фонда. Перед специалистами стоит задача благоустроить рекреационное пространство, максимально сохранив растения», – отмечают в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.



В этом году также в рамках нацпроекта в селе Острожка Оханского района преобразится площадь возле центра досуга. Подрядчику предстоит обустроить уличное освещение, установить малые архитектурные формы, озеленить территорию и разбить дополнительно новые цветники.



Также началось благоустройство дворовой территории по ул. Винокурова, 14 и 16. Здесь планируется ремонт дворового проезда, новые тротуары и парковки.



В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено более 9,5 млн руб.



Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 306 объектов – 206 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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