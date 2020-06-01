«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова

16:43 | 19.06.2020

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнила перекладку 140 метров тепловых сетей на улице Солдатова. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Крохалева к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.



От участка тепломагистрали на ул. Солдатова зависит надежная подача отопления и горячей воды в более чем 100 многоквартирных домов Свердловского района Перми. В итоге будет уложено 254 метров трубопровода диаметром Ду 600 мм.



Работы ведутся на проезжей части и тротуаре. Место перекладки ограждено в соответствии с требованиями безопасности, для информирования жителей размещены паспорт объекта и информационные аншлаги.



В настоящее время на улице Солдатова проводятся следующие работы: завершен монтаж оборудования в павильоне П-763-10, выполнен демонтаж изношенных участков и подготовлено основание для укладки нового теплопровода. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня. После этого будет выполнено восстановление благоустройства – проведена обратная засыпка, уложен новый асфальт, установлены бордюры.



«Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.



В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улице Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко и Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

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