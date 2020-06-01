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16:43 | 19.06.2020

«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнила перекладку 140 метров тепловых сетей на улице Солдатова. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Крохалева к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.

От участка тепломагистрали на ул. Солдатова зависит надежная подача отопления и горячей воды в более чем 100 многоквартирных домов Свердловского района Перми. В итоге будет уложено 254 метров трубопровода диаметром Ду 600 мм.

Работы ведутся на проезжей части и тротуаре. Место перекладки ограждено в соответствии с требованиями безопасности, для информирования жителей размещены паспорт объекта и информационные аншлаги.

В настоящее время на улице Солдатова проводятся следующие работы: завершен монтаж оборудования в павильоне П-763-10, выполнен демонтаж изношенных участков и подготовлено основание для укладки нового теплопровода. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня. После этого будет выполнено восстановление благоустройства – проведена обратная засыпка, уложен новый асфальт, установлены бордюры.

«Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улице Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко и Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

© «Вечерние ведомости»

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