Жителей Пермского края приглашают принять участие в забеге и поддержать врачей

14:33 | 19.06.2020

В День медицинского работника, 21 июня, в 11:00 по московскому времени пройдет всероссийский индивидуальный забег «НеПациент» в рамках Всероссийской акции помощи «МыВместе».



Таким образом участники смогут поблагодарить врачей за их работу. А также продемонстрировать преимущества здорового образа жизни, который позволил им не стать пациентами.



Дистанцию каждая команда выбирает самостоятельно: это может быть круг вокруг дома или марафон в горах. Но важно помнить о главной дистанции - социальной, она должна составлять 1,5 м. Участники забега могут выкладывать свои фотографии с забега в социальных сетях с хештегом #НеПациент.



Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://nepacient.typeform.com/to/c0aObQ.



Напомним, в Пермском крае более 2,6 тысячи медработников оказывают помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ).



На 19 июня коронавирус диагностирован у 3001 человека, из них 352 сотрудника медучреждений. Как сообщает краевой минздрав, медики, перенесшие COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, после выздоровления вновь приступили к выполнению своих обязанностей.

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