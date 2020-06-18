27 июня состоится Всероссийский онлайн-выпускной для студентов

12:47 | 19.06.2020

Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.



Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.



«Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



«Мы хотим, чтобы несмотря ни на что настоящий праздник в этом году состоялся абсолютно у всех выпускников. Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к офлайн-мероприятию в вузе. Онлайн-выпускной состоится в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников вузов нашей страны», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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