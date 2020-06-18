Пермь: новости дня
12:37 | 19.06.2020
Начинающие предприниматели Прикамья получат 700 тысяч для старта бизнеса
В течение месяца эксперты-практики научат начинающих предпринимателей распознавать рыночные возможности, разбираться в особенностях налогообложения и анализировать конкурентов, помогут подготовить проекты к старту от идеи до регистрации бизнеса и первой прибыли.
«Выпускники программы создали в регионе 789 новых бизнесов. В этом году при обучении эксперты особое внимание уделят мерам поддержки, которыми можно воспользоваться на старте нового проекта», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. В финале состоится конкурс бизнес-проектов, победители получат гранты общей суммой 700 000 рублей на реализацию своего дела.
Программа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимира Путина. В 2019 году гранты получили пермский лагерь для взрослых «COME BACK», центр робототехники и программирования «IT ДЕТИ», производители антистатической присадки для транспортировки дизельного топлива и металлообрабатывающая мастерская группы компаний «Гарант» и сеть магазинов морепродуктов в городах Прикамья «Чудо рыба».
«Сейчас приходится серьёзнее просчитывать финансовые потоки, переводить продажи в онлайн. В этом помогли знания, которые получил во время обучения в проекте – удалось адаптироваться и быстро перестроить работу», – говорит создатель магазина «Чудо рыба» Евгений Чудаков. Предприниматель открыл магазины в Оверятах, Нытве и посёлке Майский, планирует запустить в Перми продажи рыбной и мясной продукции, приготовленной в вакууме при низких температурах до -100 °C.
© «Вечерние ведомости»
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