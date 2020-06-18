В Прикамье выявлено 64 случая COVID-19

12:35 | 19.06.2020

На 19 июня за сутки, по официальным данным, в Пермском крае подтверждено 64 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 3001.



Выздоровели еще 11 пациентов, всего в регионе вылечились от COVID-19 1696 человек. Три человека умерли от коронавируса – женщины 36 и 69 лет и мужчина 34 лет.



В России за сутки зафиксировано 7972 случая коронавируса, всего их стало 569 063.

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