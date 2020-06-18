В выходные в Перми похолодает

11:00 | 19.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, солнечно. Сегодня, 19 июня, днем в Перми будет около 20°C, ночью – 4°C.



Завтра столбик термометра покажет 17°C, будет пасмурно, возможен дождь. В воскресенье, 21 июня, днем воздух прогреется до 14°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет немного теплее.

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