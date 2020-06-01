Пермь: новости дня
17:58 | 18.06.2020
В больницах США установят 400 пермских терминалов для измерения температуры
Американская компания Wenger Medical заключила контракт с пермским производителем «Промобот» на реализацию станций для измерения температуры на территории США.
В рамках соглашения в течение 8 месяцев за океан отправится 400 терминалов «Промобот Термоконтроль». Поставить новые устройства пермской разработки планируют в медицинские учреждения восточного побережья Соединенных Штатов. Первые два терминала уже отправились в Нью-Йорк. Ежемесячно Wenger Medical планирует внедрять по 50 станций в американские больницы и клиники.
«Решение от компании «Промобот» соответствует всем необходимым требованиям, просто в установке и очень доступно по цене. Важно, что и в эксплуатации станции проще, чем тепловизоры и даже ручные термометры. В отличии от последних, российские терминалы Thermocontrol работают без участия человека и их не нужно заряжать», — отмечает Майкл Хауэлл, генеральный директор Wenger Medical. (Компания специализируется на поставке медицинского оборудования в клиники и госпитали на восточном побережье Америки).
Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд на расстоянии до 25 см. Точность измерения составляет 0,2 градуса. Средняя пропускная способность терминалов — более 500 человек в час. Станция состоит из бесконтактного термометра, установленного на подвижном модуле, камеры для детекции лиц, дисплея и динамика для информирования и металлического основания.
«Кроме точного, быстрого и надежного измерения, терминал «Термоконтроль» обеспечивает сохранность полученных при измерении данных. Все результаты фиксируются в специальный журнал — веб-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени контролировать температуру в потоке людей. Кроме того, они могут быть внедрены в системы безопасности — например, управлять доступом в здание и не пускать потенциально опасных посетителей через турникет», — рассказывает директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Махонина такие платформы устанавливаются в медучреждениях и в крупных объектах транспортной инфраструктуры. Он стал одним из первых, кому были представлены разработки пермской айти-компании. В начале июня завершилась установка терминалов в 17 перепрофилированных отделениях медучреждений Прикамья, где лечат больных коронавирусом. В апреле «Промобот» уже установил терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.
Автономные станции «Термоконтроль» планируются к поставкам в Германию и Грецию, в результате в Европу приедут около 100 устройств на общую сумму полмиллиона евро.
«Развитие высокотехнологичного экспорта – приоритет для российской экономики, и такие истории успеха свидетельствуют о том, что Россия успешно реализовала политику импортозамещения и активно выходит на зарубежные рынки. В прошлом году «Промобот» стал победителем Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Компания принимает участие в организованных РЭЦ экспозициях российской продукции за рубежом. Примечательно, что компания смогла оперативно отреагировать на изменившийся спрос, продиктованный всемирной пандемией. Уверены, что расширяющаяся линейка инструментов поддержки РЭЦ будет полезна нашим экспортерам», - сообщила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.
Сегодня промоботы трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Так, буквально на этой неделе Промобот устроился на работу в стамбульский международный аэропорт (Турция). В его задачи входит консультирование пассажиров, ответы на вопрос и помощь с навигацией. А в столице ОАЭ Абу-Даби Промобот начал работу в одном из офисов полиции. Там в его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов столичной полиции, измерение температуры и охрана правопорядка.
© «Вечерние ведомости»
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