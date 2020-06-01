По ночам в Перми будет ограничено движение на Компросе

17:45 | 18.06.2020

С 19 по 25 июня с 00:00 до 06:00 будет ограничиваться движение на разных участках Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Советской. Это связано с проведением работ по строительству кабельной канализации, фрезерованию проезжей части и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в ночь с 18 на 19 июня в период с 00:00 до 03:00 планируется закрыть дорожное движение всех видов автотранспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Это необходимо для выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части.



После выполнения работ по фрезерованию и открытия проезда на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской, с 03:00 до 06:00 будет перекрыто движение на участке проспекта от улицы Советской до улицы Петропавловской по нечетной стороне с целью проведения работ по устройству переходов кабельной канализации через проезжую часть.



Затем в период с 20 по 25 июня также в ночное время с 00:00 до 06:00 подрядчик будет выполнять работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина, поэтому движение будет ограничиваться на отдельных участках. Об изменениях движения будет сообщено дополнительно.

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