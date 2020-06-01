Еще 7 пермских туристов вернулись на родину с помощью краевых властей

15:22 | 18.06.2020

Краевые власти помогли пермякам вернуться домой. Так, одному туристу власти Прикамья помогли вернуться из Нью-Йорка в Москву. Сейчас он на двухнедельной обсервации. Сегодня, 18 июня, в Пермь приехали двое пермяков из Антальи (Турция) и четверо из Бишкека (Киргизия). Ранее они посредством соцсетей обратились за помощью к главе Пермского края Дмитрию Махонину.



Как ранее пояснял министр информразвития и связи Пермского края Игорь Никитин, на момент ввода режима самоизоляции за границей оставались еще 860 пермяков, 388 из них уже вернулись домой.



«Жители из нашего региона находились (или находятся до сих пор) в 82 странах, 70% из них сосредоточены в 15 государствах ближнего и дальнего зарубежья. Мы вывозили людей из Турции, Таиланда, Вьетнама, Индии, ОАЭ, Индонезии, а также США и Японии. Чтобы помочь им вернуться домой, по поручению главы региона Дмитрия Махонина при краевом оперштабе по борьбе с COVID-19 создали рабочую группу, в которую вошли минсвязи, министерство территориальной безопасности, минздрав, минтранспорта, минсоц, Роспотребнадзор и МВД. И сейчас именно эта группа занимается всеми деталями вывоза наших соотечественников из-за рубежа», – рассказал Игорь Никитин.



Напомним, 11 июня в Пермь из Екатеринбурга на автобусе доставлены еще 20 пермяков, прибывших из ОАЭ.

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