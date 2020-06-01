Пермь: новости дня
14:13 | 18.06.2020
Селу Кын первому в Прикамье присвоили статус исторического поселения
Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что это первый опыт региона по присвоению статуса исторического поселения населенному пункту. Статус позволит сохранять историческую застройку комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия. В перспективе такой статус смогут получить поселки Бикбарда, Пашия и Покча. Также Кын теперь может принимать участие в конкурсе Минстроя РФ на развитие и благоустройство исторических поселений и малых городов.
Как пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский, село Кын первым в регионе получило статус исторического поселения неслучайно. «Во-первых, историческая обстановка и практически нетронутое природное окружение сохранили уникальную атмосферу, которая требует защиты. Там и первозданная природа, и подлинные постройки времени действия завода. Во-вторых, местная администрация готова развивать населенный пункт именно в статусе исторического поселения, поддерживая и развития экономику территории с упором на туристический поток. Сам статус исторического поселения позволяет сохранять не только объекты культурного наследия, но и средовую застройку с элементами благоустройства, весь антураж, который отличает данный населенный пункт от остальных, прежде всего от городов», – отметил глава учреждения.
Село образовано в 1759 году бароном Николаем Строгановым. Оно относится к той части поселков при металлургических заводах Урала, которые сохранились практически в исходном состоянии. Здесь есть дома рабочих и крестьян, относящиеся к концу 19 – первой половине 20 века. Они представляют собой бревенчатые, в основном, одноэтажные здания с двух- или четырехскатными стропильными крышами. Дома расставлены вдоль дороги (встречается и поперечная застройка) по обе стороны р. Кын. Высотным центром ансамбля поселка является здание Свято-Троицкой церкви.
В Кыну историческое окружение тесно сплетено с природным: ландшафты и река Чусовая формируют множество вариантов для пеших маршрутов-терренкуров и устройства точек обзора.
© «Вечерние ведомости»
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