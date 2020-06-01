22 июня в столице Пермского края на один вечер откроется автокинотеатр

14:05 | 18.06.2020

В рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» 22 июня в Перми на парковке по ул. Спешилова, 114 откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом. Все желающие смогут приехать на своем транспорте и бесплатно посмотреть знаменитую ленту Сергея Бондарчука «Судьба человека». Въезд машин на территорию автокинотеатра будет осуществляться по предварительной регистрации.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что 22 июня мероприятия, в основном, будут проходить в режиме онлайн. «Самое основное для нас сейчас – безопасность людей и здоровье», – подчеркнул значимость соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий Дмитрий Махонин.



Как пояснил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, федеральный проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить гражданам России о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны. Акция предполагает показ фильмов, снятых участниками и свидетелями войны. Каждый фильм, в отличие от героических батальных картин, рассказывает о подвиге советского народа в приближении Победы.



В этом году киноакция пройдет на территории России второй раз. Присоединится к патриотическому проекту и Пермский край. 22 июня в 20.00 на парковке перед ТЦ «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) зрителям бесплатно покажут великое кино режиссера Сергея Бондарчука по одноименному рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека» (12+, продолжительность 97 мин.). Перед началом показа знаменитой ленты пермяки увидят короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов (12+).



Посетить автомобильный кинотеатр под открытым небом на своем транспорте смогут все желающие, но необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://crp-perm.timepad.ru/event/1334202/.



Кроме того, организаторы напоминают, что во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:



1. Зрители должны находиться в автомобиле: не более двух пассажиров в одном авто, за исключением членов одной семьи.



2. Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее 2 метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия.



3. Запрещено покидать автомобиль. Выходить можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в машину.



4. Запрещено курить, употреблять спиртные напитки.



5. У автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случае крайней необходимости и на короткое время).



6. В случае необходимости зрители могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима.



7. Запрещен пронос на территорию мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов.



8. Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами.



9. Запрещена политическая агитация.



10. При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия.



11. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65 лет и лицам, находящимся в группе риска.

© «Вечерние ведомости»