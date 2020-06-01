Пермь: новости дня
14:05 | 18.06.2020
22 июня в столице Пермского края на один вечер откроется автокинотеатр
Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что 22 июня мероприятия, в основном, будут проходить в режиме онлайн. «Самое основное для нас сейчас – безопасность людей и здоровье», – подчеркнул значимость соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий Дмитрий Махонин.
Как пояснил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, федеральный проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить гражданам России о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны. Акция предполагает показ фильмов, снятых участниками и свидетелями войны. Каждый фильм, в отличие от героических батальных картин, рассказывает о подвиге советского народа в приближении Победы.
В этом году киноакция пройдет на территории России второй раз. Присоединится к патриотическому проекту и Пермский край. 22 июня в 20.00 на парковке перед ТЦ «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) зрителям бесплатно покажут великое кино режиссера Сергея Бондарчука по одноименному рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека» (12+, продолжительность 97 мин.). Перед началом показа знаменитой ленты пермяки увидят короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов (12+).
Посетить автомобильный кинотеатр под открытым небом на своем транспорте смогут все желающие, но необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://crp-perm.timepad.ru/event/1334202/.
Кроме того, организаторы напоминают, что во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:
1. Зрители должны находиться в автомобиле: не более двух пассажиров в одном авто, за исключением членов одной семьи.
2. Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее 2 метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия.
3. Запрещено покидать автомобиль. Выходить можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в машину.
4. Запрещено курить, употреблять спиртные напитки.
5. У автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случае крайней необходимости и на короткое время).
6. В случае необходимости зрители могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима.
7. Запрещен пронос на территорию мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов.
8. Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами.
9. Запрещена политическая агитация.
10. При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия.
11. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65 лет и лицам, находящимся в группе риска.
© «Вечерние ведомости»
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