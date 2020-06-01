В Перми на улице Крупской завершается переустройство коммуникаций

13:37 | 18.06.2020

Работы на четной стороне улицы подходят к концу. С 4 июля подрядная организация начнет ремонт нечетной стороны на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ. Организация движения транспорта на ремонтируемом участке изменится



Введенный в городе режим полной самоизоляции позволил подрядным организациям начать работы на дорожных объектах раньше установленных сроков. Так, уже 11 апреля стартовал капитальный ремонт улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также самой площади Дружбы. Ранее планировалось завершить работы на четной стороне улицы только к 28 июля, но слаженная и организованная работа позволила подрядчику перенести на 4 июля срок начала работ на нечетной стороне участка от улицы Лебедева до улицы КИМ.



Сейчас подрядная организация завершает переустройство сетей наружного водопровода и дождевой канализации на участке улицы Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы. Подрядчик уже приступил переустройству дорожной одежды – частично выполнил устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и устройство основания из щебня.



Одновременно порядная организация ЗАО «Микма» ведет работы на самой площади Дружбы. Завершено устройство трамвайных путей – выполнена алюминотермитная сварка стыков рельс, осталось провести обкатку, она пройдет после завершения работ по переустройству трамвайных путей на улице Крупской. Также завершено устройство дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт. Сейчас подрядчик приступил к обустройству островков безопасности, демонтаж асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня уже выполнены.



В дальнейшем организация движения на участке изменится. C 4 по 27 июля будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ, в том числе будет закрыт выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской. Движение будет организовано в две стороны по проезжей части четной стороны улицы Крупской.



Затем с 28 июля по 25 октября будет ограничено движение транспорта на участке от улицы КИМ до улицы Дружбы. Движение будет ограничено на нечетной стороне улицы Крупской, откроется выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской и будет закрыт выезд с улицы КИМ на улицу Крупской. Движение будет организовано в две стороны по проезжей части четной стороны улицы Крупской. Движение трамвая №7 на участке по-прежнему прекращено, он временно следует по маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим».



В рамках капитального ремонта улицы Крупской и площади Дружбы будет выполнено переустройство сетей водопровода и канализации, строительство ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети, наружного освещения, дорожной одежды, а также благоустройство территории – переустройство тротуаров, строительство велодорожки, восстановление газонов.



Также отметим, что ведущийся ремонт улицы Крупской – это логическое продолжение поэтапного обновления значимой для Мотовилихи развязки улиц Крупской и Уральской. В 2019 году был капитально отремонтирован участок улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева: переустроены сети, обновлены трамвайные пути и опорно-контактная сеть, уложено покрытие проезжей части, появились островки безопасности и ограждения, восстановлены тротуары и газоны. Ранее был проведен масштабный ремонт Северной дамбы с переустройством трамвайных путей, тротуаров, а также расширением проезжей части на повороте с улицы Крупской на улицу Уральскую.

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