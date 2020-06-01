«Край трудовой доблести» начали использовать в школах Прикамья

13:30 | 18.06.2020

Веб-выставка «Край трудовой доблести», разработанная краевым парламентом к 75-летию Победы, размещена на школьных сайтах Прикамья, применяется на дистанционных уроках и включена в учебные разработки учителей.



Законодательное собрание Пермского края подготовило уникальный образовательный проект «Край трудовой доблести». Это первая выставка, которая собрала в себе все предметы военного времени, которые производились на территории Молотовской области и внесли вклад в общую Победу.



Веб-выставка была направлена во все образовательные учреждения края. На сегодняшний день более 70 образовательных организаций разместили на своих электронных ресурсах экспозицию краевого парламента. Сегодня она размещена на общедоступных образовательных ресурсах в 28 территориях края. Теперь у каждого школьника и студента Прикамья есть возможность пролистать уникальные страницы веб-выставки и самостоятельно познакомиться с историей родного края в годы Великой Отечественной войны. Педагоги использовали редкие архивные фотографии, малоизвестные сведения и документы о жизни Молотовской области на своих дистанционных уроках.



«Законодательное собрание на протяжении многих лет реализует серию образовательных проектов, активно взаимодействует с молодежью, школьниками и педагогами. В этом году мы в пятнадцатый раз проводим Парламентский урок, который развивает у участников интерес к истории и культуре родного края. В год 75-летия Победы мы решили особое внимание обратить на то, какой серьезный вклад внесла каждая территория Молотовской области и ее жители в великую Победу. Веб-выставка «Край трудовой доблести», которая сделана в сотрудничестве с архивами, школьными музеями, краеведами, открывает новые, не известные для многих страницы истории нашего края», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.



Телевизионная версия веб-выставки «Край трудовой доблести» будет представлена на каналах «Россия 1» и «Россия 24».



Проект «Край трудовой доблести» реализован в сотрудничестве Законодательного собрания, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, краеведческих музеев г. Краснокамск, п. Т. Гора Горнозаводского района и п. Павловский Очерского района, АО «Соликамскбумпром», АО «Сорбент», ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», школьных музеев п. Сарс и г. Лысьвы, музея Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова.

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