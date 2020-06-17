Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае впервые за месяц опустился ниже 0,8

12:42 | 18.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2937. Ежесуточный прирост больных составил 2,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,76 (на 17 июня - 0,93). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 65 новых инфицированных - 23 мужчины, 38 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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