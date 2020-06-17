В Пермском крае зафиксировано 65 случаев коронавируса

12:38 | 18.06.2020

На 18 июня за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 65 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 2937.



Выздоровели 29 пациентов, общее число вылечившихся – 1685. За сутки умерли пять инфицированных: женщины 88 и 90 лет, мужчина 61 года – от коронавируса, женщина 87 лет – от черепно-мозговой травмы, мужчина 33 лет – от тяжелого сопутствующего заболевания.



В России подтверждено 7790 случаев COVID-19, из них в Москве – 1040. Общее количество случаев в стране достигло 561 091.

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