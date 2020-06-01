Пермь: новости дня
18:28 | 17.06.2020
«Пермская сетевая компания» проводит профилактику теплосетей более чем для 110 домов в центре Перми
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.
«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.
Гидравлические испытания: 17.06-30.06
ул. 1-я Красноармейская, 41а, 41б, 41, 43;
ул. 1-я Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16;
ул. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;
ул. Газеты «Звезда», 45, 67/61; ж
ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17;
ул. Куйбышева, 50, 50а, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3;
ул. Пушкина, 38, 78, 78а, 80, 84;
ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а;
ул. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59;
ул. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;
ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;
ул. Седова, 7;
Комсомольский проспект, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а.
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