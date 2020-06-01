«Пермская сетевая компания» проводит профилактику теплосетей более чем для 110 домов в центре Перми

18:28 | 17.06.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступили к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей в центральной части города Перми. В краевой столице «опрессовки» с 17 июня начались для теплосетей, по которым теплоноситель поступает в 111 многоквартирных домов и социальных объектов.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.



В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.



Гидравлические испытания: 17.06-30.06



ул. 1-я Красноармейская, 41а, 41б, 41, 43;



ул. 1-я Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16;



ул. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;



ул. Газеты «Звезда», 45, 67/61; ж



ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17;



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