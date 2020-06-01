Пермь: новости дня
17:36 | 17.06.2020
Дмитрий Махонин: «Надо максимально упростить процесс получения социальных услуг в Прикамье»
Сегодня, 17 июня, на заседании правительства края обсуждался вопрос реализации программы «Молодая семья». Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в социальных сетях видит много обращений с просьбой помочь в получении сертификата. Жители уже стоят в очереди на получение господдержки, но при этом долго не могут получить документ. По его словам, необходимо упростить процесс получения любого вида социальной поддержки с помощью цифровизации госуслуг.
«Сейчас документы нельзя отправить дистанционно, например, через портал госуслуг. А это существенно облегчило бы процесс подачи заявки на соцподдержку. Поручаю министерству соцразвития совместно с министерством информационного развития и связи подготовить предложения по цифровизации этого направления работы, – сказал Дмитрий Махонин. – Государственные услуги должны быть максимально переведены в «цифру». Сейчас это очень актуально. Люди должны иметь возможность удаленно представлять документы на получение любого вида соцподдержки».
Как пояснил министр социального развития Павел Фокин, средства из краевого бюджета в муниципалитеты поступают заблаговременно, и опыт работы показывает, что задержка выдачи сертификатов связана с низким уровнем планирования в муниципальных образованиях. При этом, безусловно, есть территории, например Соликамский городской округ, где сертификаты выдаются вовремя, и у молодых семей много времени для их реализации. Но есть территории, например Пермь и Чусовской городской округ, где не успевают. С территориями, где процесс не выстроен, будет проведена разъяснительная работа.
«Сбор документов и актуализация списков получателей поддержки лежит на органах местного самоуправления. Информация концентрируется у них, поэтому они могут своевременно обновлять данные по нуждающимся семьям и выдавать сертификаты достаточно быстро», – подчеркнул министр.
При этом для получения социальной поддержки, в том числе для участия в федеральной программе «Молодая семья», по которой государство выплачивает 30-35% от стоимости квартиры, жители должны сами собирать и приносить документы в территориальные органы соцзащиты. Дмитрий Махонин обозначил, что необходимо корректировать этот механизм, и дал поручение минсоцразвития – к ближайшему системному часу проанализировать все социальные услуги, которые оказываются в регионе. Необходимо понять, как автоматизировать процесс сбора документов: «Надо максимально упростить получение социальных услуг. Ведомства должны максимально самостоятельно собирать документы, чтобы у людей не было необходимости ходить и что-то доказывать. О вариантах решения задачи прошу доложить на ближайшем системном часе по социальной политике».
Каждый третий житель Пермского края является получателем той или иной меры социальной поддержки.
© «Вечерние ведомости»
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