Дмитрий Махонин: «Надо максимально упростить процесс получения социальных услуг в Прикамье»

17:36 | 17.06.2020

Глава региона недоволен планированием работы территорий по программе «Молодая семья».



Сегодня, 17 июня, на заседании правительства края обсуждался вопрос реализации программы «Молодая семья». Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в социальных сетях видит много обращений с просьбой помочь в получении сертификата. Жители уже стоят в очереди на получение господдержки, но при этом долго не могут получить документ. По его словам, необходимо упростить процесс получения любого вида социальной поддержки с помощью цифровизации госуслуг.



«Сейчас документы нельзя отправить дистанционно, например, через портал госуслуг. А это существенно облегчило бы процесс подачи заявки на соцподдержку. Поручаю министерству соцразвития совместно с министерством информационного развития и связи подготовить предложения по цифровизации этого направления работы, – сказал Дмитрий Махонин. – Государственные услуги должны быть максимально переведены в «цифру». Сейчас это очень актуально. Люди должны иметь возможность удаленно представлять документы на получение любого вида соцподдержки».



Как пояснил министр социального развития Павел Фокин, средства из краевого бюджета в муниципалитеты поступают заблаговременно, и опыт работы показывает, что задержка выдачи сертификатов связана с низким уровнем планирования в муниципальных образованиях. При этом, безусловно, есть территории, например Соликамский городской округ, где сертификаты выдаются вовремя, и у молодых семей много времени для их реализации. Но есть территории, например Пермь и Чусовской городской округ, где не успевают. С территориями, где процесс не выстроен, будет проведена разъяснительная работа.



«Сбор документов и актуализация списков получателей поддержки лежит на органах местного самоуправления. Информация концентрируется у них, поэтому они могут своевременно обновлять данные по нуждающимся семьям и выдавать сертификаты достаточно быстро», – подчеркнул министр.



При этом для получения социальной поддержки, в том числе для участия в федеральной программе «Молодая семья», по которой государство выплачивает 30-35% от стоимости квартиры, жители должны сами собирать и приносить документы в территориальные органы соцзащиты. Дмитрий Махонин обозначил, что необходимо корректировать этот механизм, и дал поручение минсоцразвития – к ближайшему системному часу проанализировать все социальные услуги, которые оказываются в регионе. Необходимо понять, как автоматизировать процесс сбора документов: «Надо максимально упростить получение социальных услуг. Ведомства должны максимально самостоятельно собирать документы, чтобы у людей не было необходимости ходить и что-то доказывать. О вариантах решения задачи прошу доложить на ближайшем системном часе по социальной политике».



Каждый третий житель Пермского края является получателем той или иной меры социальной поддержки.

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