«Камский кабель» отмечает 63-й день рождения

17:05 | 17.06.2020

17 июня предприятию, которое стало родным для нескольких поколений пермяков, исполнилось 63 года. За это время на берегу Камы вырос крупнейший кабельный завод Европы – «Камский кабель». Достигнуто немало профессиональных высот, движение вперед не прекращается ни на день.



Сегодня «Камский кабель» – один из крупнейших заводов отрасли. Деятельность предприятия тесно связана с развитием практически всех секторов экономики, а продукция участвует во многих глобальных и инновационных проектах России и зарубежья. Сохраняя традиции, заложенные первыми кабельщиками, нынешнее поколение делает все для того, чтобы завод занимал ключевые позиции на рынке.



Генеральный директор ООО «Камский кабель» Владимир Пономарев выразил благодарность всем сотрудниками предприятия, отметив: «Творцы всех побед и рекордов – люди. Спасибо каждому из вас за профессионализм, командный настрой, готовность к освоению нового. Счастья, мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!»



В адрес предприятия направили поздравления врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Дмитрий Самойлов, глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, а также министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

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