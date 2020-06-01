Гордума обсудит обеспечение пермских многодетных семей бесплатными парковочными местами

16:54 | 17.06.2020

Комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству рассмотрел проект решения о дополнении перечня категорий лиц, транспортные средства которых могут размещаться на платных парковках без внесения платы, категорией «многодетные семьи». С инициативой выступила депутат Пермской городской Думы Вероника Куликова.



На заседании было отмечено, что к проекту есть замечания финансового характера, не все из которых устранены администрацией города. Депутат Надежда Агишева считает, что возможности для доработки документа были: «В Москве такая льгота благополучно действует, хотя там парковки – это больная тема. Я считаю, что такая позиция не приемлема и противоречит всем задачам нашего города».



По мнению депутата Ильи Лисняка, проблема в том, что слишком много возражений, но никто ничего не предпринимает. «Было бы здорово, если бы депутаты занялись проработкой вопроса», – подчеркнул Илья Лисняк.



Принимая во внимание важность данного проекта, члены комитета приняли решение рассмотреть его на пленарном заседании и уже там принять окончательное решение.



Напомним, что проект разработан в целях реализации предложений президента РФ по поддержке многодетных семей, озвученных 20 февраля 2019 года, и защиты прав и законных интересов многодетных семей в соответствии с законодательством.

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