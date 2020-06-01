Депутаты обсудили новый проект к 300-летию Перми

16:47 | 17.06.2020

На комитете Пермской городской Думы по городскому хозяйству рассмотрели предложение установить архитектурную и праздничную подсветку в центре города в рамках подготовки к 300-летнему юбилею. Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич рассказал, что на проект планируется потратить 781 млн рублей. Подсветка будет установлена на жилых и нежилых домах, фонарных столбах. В стоимость проекта также включено подключение к сетям электроснабжения.



Депутаты отметили, что проект требует серьезных доработок, в частности, в пакете документов отсутствует информация о согласии собственников зданий на установку и безвозмездное использование их имущества. Кроме того, возможно увеличение стоимости – указанная сумма рассчитывалась по ценам конца 2019 года. Поэтому проект может быть принят только после устранения замечаний. Однако, администрация настаивает на принятии решения на июньском пленарном заседании. На вопрос первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина о причинах такой «спешки» Анатолий Дашкевич пояснил, что это необходимо, чтобы пройти конкурсные процедуры раньше октября и начать работы уже в этом году. Он подчеркнул, что все рекомендации будут исполнены: уже получены протоколы собраний жильцов на монтаж, от владельцев нежилых помещений будут также получены письменные разрешения.



Депутат Олег Афлатонов хотел узнать, кто и как будет содержать дорогостоящее оборудование. Докладчик ответил, что осветительная техника будет находиться на балансе города и в оперативном управлении МУП НО «Горсвет», он же будет заниматься эксплуатацией и содержанием.



Депутат Владимир Манин отметил, что финансирование проекта планируется из бюджетов города и края и спросил, в каких пропорциях оно будет осуществляться и есть ли возможность реализовать проект в рамках муниципально-частного партнерства. Заместитель главы города сообщил, что на данный момент пропорция расходов составляет 80% край и 20% город, рассматривается возможность участия представителей городского бизнес-сообщества. Кроме того, возможно, что средства на реализацию проекта пойдут и из федерального бюджета.



Депутаты отмечают серьезные юридические риски: в случае отказов в монтаже и установке подсветки здания не смогут быть использованы и могут появиться дополнительные расходы. «С одной стороны хочется увидеть красивый и яркий город, но с другой не хочется рисковать. Проект – сырой», – прокомментировал депутат Илья Лисняк.



Депутат Надежда Агишева считает, что Комсомольский проспект – одна из культурно-знаковых частей нашего города и, прежде чем принимать подобные решения, следует показать проект общественности.



После долгой дискуссии депутаты рекомендовали рассмотреть вопрос на июньском пленарном заседании, но с поправкой о проведении конкурсных процедур только после получения положительных ответов от жителей домов и владельцев нежилых зданий.



«Замечания серьезные, и я прошу администрацию обратить внимание на их устранение. Комитет будет контролировать его реализацию на каждом этапе», – подчеркнул председатель комитета Вячеслав Григорьев.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «Согласен с коллегами, у которых проект вызвал озабоченность. По таким проектам надо больше вовлекать граждан и, самое главное, избегать лишней суеты. Беготня нам не нужна. Я понимаю, что много трудностей, но должен быть четкий план-график, по которому бы все работали в спокойном темпе и интересные проекты не вызывали у депутатского корпуса столько вопросов. Сегодняшнее решение позволит депутатам полностью контролировать процесс, и если всё получится так, как говорит Анатолий Вячеславович, то мы скорее увидим результат».

© «Вечерние ведомости»