Пермь: новости дня
15:42 | 17.06.2020
22 июня жителей Прикамья призывают надеть значок «Красной гвоздики»
В знак памяти о героях, которые сражались за свою Родину и мирную жизнь, жителей Прикамья 22 июня приглашают принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» и приколоть к своей одежде бутоньерку.
«Эта дата очень значима для нас — это наша память. Каждый год в этот день проходят мемориальные и общественные мероприятия, и этот год не будет исключением, несмотря на изменения, вызванные эпидемиологической ситуацией. Не нужно забывать, что главное — это вспомнить в этот день о Великой войне, о цене, которую заплатила за Победу наша страна, рассказать о ней своим детям и внукам. Кроме того, можно принять участие в онлайн-акциях», — отметил министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.
Напомним, 6 мая по всей России вновь стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». В 2020 году проект отмечает первый юбилей, который совпадает с годом празднования 75-летия Победы. В рамках акции пятый год подряд благотворительный фонд «Память поколений» реализует памятные значки через онлайн-маркетплейсы, сетевые магазины и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю». Все средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам нашей страны, пострадавшим в результате боевых действий. А каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».
В год своего первого юбилея «Красная гвоздика» предлагает яркий дизайн нового, выполненного из металла, значка: прочный материал поможет сохранить значок дольше.
22 июня, в День памяти и скорби, жителей Прикамья призывают почтить память погибших и выразить благодарность ныне живущим ветеранам, которые сражались за Отечество. Сделать это пермяки смогут, надев значок «Красной гвоздики». Как сообщают организаторы акции, значок выступит символом мира и поддержки, который объединит людей по всей стране, помогая каждому почувствовать силу единства.
Напомним, приобрести значок «Красная гвоздика» можно уже сейчас в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России, а также онлайн на официальном сайте акции https://гвоздика.рф/. Полный список партнеров акции, у которых можно приобрести «Красную гвоздику», также доступен на сайте проекта.
© «Вечерние ведомости»
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