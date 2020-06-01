В Пермском крае продлены на два месяца сроки реализации свидетельств программы «Молодая семья»

13:04 | 17.06.2020

17 июня на заседании правительства Пермского края решено продлить срок реализации свидетельств программы «Молодая семья» - в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.



Теперь господдержкой в 10% на приобретение жилья молодые семьи смогут воспользоваться в течение восьми месяцев вместо полугода, на оплату 30-35% – до девяти месяцев вместо прежних семи. На продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, которые получили документы с 1 февраля по 5 мая 2020 года.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что за 2020-2022 годы по программе будет направлено около 3,5 млрд руб., что позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза: «Если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Благодаря этому для почти 7 тысяч семей жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем».



Министр социального развития региона Павел Фокин сообщил, что в очереди на получение господдержки в рамках программы сейчас стоят более 8,5 тыс. прикамских семей. За 2017-2019 годы на их поддержку было предусмотрено 1,4 млрд руб., в результате купить жилье смогли более 3 тысяч семей.



Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что в ряде муниципальных образований Пермского края имеются заметные отставания от графика выдачи сертификатов молодым семьям: «Мы на Совете глав в феврале уже говорили, что работа не везде налажена надлежащим образом. За это время ряд муниципалитетов подтянулись, но все равно есть над чем работать».



По словам руководителя Чусовского городского округа Сергея Белова, в этом году 29 молодых семей получили региональную поддержку, еще девять сертификатов будет выдано до конца года: «Свидетельств на получение федеральной поддержки выдано пять. Всего в этом году мы должны обеспечить ими 12 семей».



Напомним, программа «Молодая семья» реализуется в Прикамье более 10 лет. Федеральная социальная выплата составляет 30-35%, региональная – 10% от средней стоимости жилья; для семьи из четырех человек это 827 620 и 234 274 рубля соответственно. Кроме того, при рождении нового ребенка семьи-участники федеральной программы дополнительно получают 5% (109 130 руб.), а в семьи-участники региональной программы – 100% от основной выплаты. Федеральную социальную выплату семья может использовать как первоначальный взнос на приобретение жилья: ипотеку, покупку и строительство жилого помещения. Региональную выплату можно направить также на реконструкцию или завершение строительства, что особо важно для сельских территорий. Как отмечают в министерстве социального развития, чаще всего пермские семьи выбирают ипотеку.

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