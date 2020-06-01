Пермь: новости дня
12:46 | 17.06.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье девять детей
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2872. Ежесуточный прирост больных составил 2,4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 16 июня - 0,98). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 65 новых инфицированных - 18 мужчин, 38 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Как пояснили в минздраве Пермского края, подавляющее большинство случаев заражения детей происходит в близком окружении - от родителей и близких родственников: бабушек и дедушек (из сегодняшних 9 случаев 7 – заболели именно так, у других 2 контакт не установлен).
Краевой минздрав призывает жителей Прикамья к соблюдению мер собственной безопасности и безопасности ваших детей: используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки и не забывайте про основные правила гигиены, а также следите за состоянием здоровья вашего ребёнка. При первых симптомах заболевания не занимайтесь самолечением, а вызывайте на дом врача.
Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациентов 81 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 57 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19 (по двум случаям посмертно пришли положительные результаты исследований на COVID-19, таким образом, эти летальные исходы перешли в графу смертей от коронавируса).
© «Вечерние ведомости»
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