В Прикамье подтверждено 67 случаев COVID-19

12:40 | 17.06.2020

На 17 июня за сутки, по официальным данным, в Пермском крае выявлено 67 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 2872.



Выздоровели 70 человек, всего от коронавируса вылечились 1656 прикамцев. Четыре человека умерли от COVID-19: женщины 52 и 67 лет, мужчины 64 и 84 лет.



В России за сутки зафиксировано 7843 случая коронавируса, всего их стало 553 301.

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