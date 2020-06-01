В частном секторе Перми планируется строительство модульных общественных центров

18:36 | 16.06.2020

На заседании комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению депутаты обсудили проект по размещению модульных общественных центров в территориях частной застройки, например, в микрорайонах Вышка-1, Гарцы, Камская Долина. У организаций ТОС, советов ветеранов, различных кружков и спортивных секций появятся свои помещения. В рамках проекта также снимается ограничение максимальной площади помещения. В настоящее время определен механизм выделения участков, идет разработка документации на проектно-изыскательные работы.



Депутат Наталья Мельник поинтересовалась, планируют ли открывать подобные общественные центры в этом году и в какие сроки. Администрация пояснила, что в 4 квартале 2020 года начнется возведение модульных зданий. Поскольку они не являются объектами капитального строительства, работы окончатся за месяц.



Председатель комитета Наталья Рослякова хотела узнать, как центры будут обеспечиваться коммунальными услугами и сколько будет стоить один объект. По словам заместителя главы администрации Перми Лидии Королевой, наличие коммуникаций зависит от местоположения объекта. На сегодняшний день планируется разместить центры в Мотовилихинском, Свердловском и Ленинском районах. Всего 24 здания. Наталья Рослякова заметила, что в план не включен микрорайон Налимиха в Кировском районе. Администрация пояснила, что обращений от жителей не поступало, но в связи с замечанием депутата в план будут внесены корректировки. Стоимость одного объекта составляет порядка 3,8 млн рублей, однако возможно увеличение стоимости в зависимости от местных особенностей.



Наталья Рослякова подчеркнула, что администрации следует также обратить внимание на недостаток в городе дворцов культурного досуга, клубов, театров и кинотеатров.



Комитет рекомендовал проект решения к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской Думы.

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