Крематорий может появиться в Перми через полтора года

18:33 | 16.06.2020

На комитете Пермской городской Думы по местному самоуправлению рассмотрели вопрос о перераспределении полномочий между подразделениями администрации Перми. В частности, предложено исключить из полномочий департамента дорог и благоустройства строительство крематория на кладбище «Восточное». По словам заместителя главы администрации города Перми Анатолия Дашкевича, к реализации проекта можно привлечь Управление капитального строительства (УКС). Департамент же оставит за собой обустройство кладбища.



Представители Контрольно-счетной палаты подчеркнули, что необходим единый центр ответственности над проектом, ведь планируется затратить большие средства. Анатолий Дашкевич пояснил, что УКС выступает техническим застройщиком, контроль за ходом работ будет осуществлять департамент дорог и благоустройства.



Депутат Наталья Рослякова напомнила, что УКС уже должен был строить школу №19 в округе депутата, однако работы так и не начались. И. о. первого заместителя главы администрации города Перми – начальник управления капитального строительства администрации города Перми Виктор Агеев рассказал депутату, что контракт с подрядчиком по школе уже заключен, на участке идет снос деревьев, проект планируется завершить в 2021 году.



Также Наталья Рослякова поинтересовалась, сколько по времени занимает строительство крематория. Анатолий Дашкевич пояснил, что по опыту московских застройщиков, заинтересовавшихся пермским проектом, на такой объект может уйти 1,5-2,5 года.



«Привлечение бизнеса – это уже тренд! У нас множество интересных проектов реализуют активные застройщики. Крематорий – важный проект, его строительство планировалось давно», – подытожил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

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