Пермь и Пермский край присоединятся к Всероссийской минуте молчания

15:42 | 16.06.2020

Минута молчания начнется одновременно во всех регионах страны 22 июня в 14:15 (12:15 по московскому времени) – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, которое прозвучало в 1941 году.



22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Вся страна узнала, что началась Великая Отечественная война.



Символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу, станет общероссийская «Минута молчания», указ о проведении которой был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Search/Period?type=daily.



На короткое время во всех городах России будет полностью приостановлена повседневная деятельность: жители страны замолчат в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, люди вспомнят родных и близких.



22 июня в 14:15 по местному времени прервется теле- и радиовещание, в общественных местах – от вокзалов до предприятий – на минуту будет приостановлена работа. Жителям края и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту приостановить свое движение, почтив память погибших Героев страны, подаривших мир будущим поколениям.

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