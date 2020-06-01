Пермь: новости дня
15:42 | 16.06.2020
Пермь и Пермский край присоединятся к Всероссийской минуте молчания
22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Вся страна узнала, что началась Великая Отечественная война.
Символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу, станет общероссийская «Минута молчания», указ о проведении которой был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Search/Period?type=daily.
На короткое время во всех городах России будет полностью приостановлена повседневная деятельность: жители страны замолчат в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, люди вспомнят родных и близких.
22 июня в 14:15 по местному времени прервется теле- и радиовещание, в общественных местах – от вокзалов до предприятий – на минуту будет приостановлена работа. Жителям края и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту приостановить свое движение, почтив память погибших Героев страны, подаривших мир будущим поколениям.
© «Вечерние ведомости»
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