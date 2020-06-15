В Прикамье число специализированных медучреждений под COVID-19 увеличилось до 20

14:35 | 16.06.2020

Общее количество перепрофилированных коек составило 2482.



За прошлую неделю коечный фонд, подготовленный для лечения пациентов с COVID-19, увеличился на 370 мест. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.



По ее словам, оборудованные койки были развернуты в Пермской центральной районной больнице в Лобаново (110 мест), в Краевой клинической психиатрической больнице (50 мест), а в минувшие выходные – дополнительно 210 коек в качестве резерва подготовлено в Городской клинической больнице № 7. Таким образом, общее количество перепрофилированных коек, развернутых для лечения коронавируса, составило 2482. Из них более 500 – с подготовленными к оказанию помощи пациентам аппаратами ИВЛ, 1414 – оснащены кислородом.



Всего специализированную помощь больным с COVID-19 оказывает 20 медорганизаций. «Сейчас для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией мы используем порядка 54% коек», – пояснила Оксана Мелехова.



Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал важность введения дополнительных койко-мест: «Они должны быть обеспечены необходимым оборудованием и расходными материалами. Мы делаем это не для галочки, не для отчетности, а для того, чтобы обеспечить скорейшее выздоровление наших земляков, заболевших коронавирусом. Также хочу обратиться к жителям края с просьбой не снижать бдительность и при первых признаках ОРВИ обращаться за помощью к медикам».



Напомним, с учетом региональных особенностей отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 20 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

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