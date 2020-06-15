В Перми обрабатывают территории против борщевика

12:34 | 16.06.2020

Первый этап обработки уже завершен в Мотовилихинском районе и поселке Новые Ляды. Для борьбы с ядовитым растением выбран самый действенный способ – химический. Используемые препараты безопасны для человека и домашних животных. Всего в этом году в Перми будет обработано около 20 га территорий.



Обработка от опасного растения проводится во всех районах города в несколько этапов.



Сейчас первый этап обработки уже завершился в Мотовилихинском районе, там гербицидами обработано 2,5 га муниципальных земель и территорий свободных от застройки, также обработаны участки вдоль автомобильных дорог.



Места произрастания борщевика определяются в результате обследования территории района, а также на основании письменных и устных обращений, поступающих от горожан. В Мотовилихинском районе наиболее засорены борщевиком участки на территориях микрорайонов Запруд, Центральная Усадьба, Крольчатник.



Также проведены работы по обработке от борщевика Сосновского на территории поселка Новые Ляды. В перечень обработки вошли промышленная зона на улице Транспортной, подъездная дорога к администрации поселка, разные участки улицы Чкалова, часть автодороги «Новые Ляды – Старые Ляды», территория от Новолядовского кладбища до границ поселка по обеим сторонам дороги. А также улица Лермонтова от улицы Дальней до улицы Куйбышева, улица Суворова в районе дома №13 и другие участки.



Напомним, каждый год борщевик расширяет границы своих «владений», захватывая брошенные сельскохозяйственные угодья, придорожные полосы, садовые и огородные земельные участки. В ноябре 2015 года борщевик Сосновского был включен в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный Министерством сельского хозяйства РФ. Уничтожение сорняка проводится специальными гербицидами, разрешенными к применению на объектах города, результат действия которых проявляется в течение двух недель. Второй этап обработки запланирован на июль 2020 года.

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