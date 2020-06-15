В Пермском крае выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции

12:33 | 16.06.2020

На 16 июня за сутки в Прикамье, по официальным данным, зафиксировано 50 случаев COVID-19, всего их стало 2805.



За сутки выписаны 43 пациента; всего от коронавируса вылечились 1586 человек.



В России за сутки подтверждено 8248 случаев COVID-19, всего с начала пандемии выявлено 545 458.

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