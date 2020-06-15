Благодаря нацпроекту в больницы Пермского края закупят два современных ангиографа

12:26 | 16.06.2020

Власти Прикамья объявили аукцион на поставку двух ангиографов. Начальная цена контракта составляет 118,8 млн руб. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.



Новое оборудование поступит в учреждения краевой столицы: Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга и Клинический кардиологический диспансер. Срок поставки – 140 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены в начале июля.



Ангиографические исследования с помощью введения контрастного вещества и рентгеновских лучей дают детальные и четкие снимки самих сосудов и кровотока внутри них. Это позволяет увидеть сужение, закупорку и другие аномалии сосудов, оценить степень их нарушения. Также оборудование позволяет получать цифровые изображения в режиме реального времени. Помимо прочего, с помощью ангиографа можно проводить прицельную рентгенографию отдельных органов или их частей.



«Ангиограф позволит увеличить объемы исследований пациентов регионального сосудистого центра, которые поступают в остром состоянии, а также сократит время диагностики, что повлияет на скорость оказания медицинской помощи. Современная медицинская помощь будет доступна большему количеству пациентов из края и других клиник, где ангиографа нет», – прокомментировал закупку Яков Сычугов, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы им. Гринберга.



Напомним, это не первая закупка крупногабаритного медоборудования с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В конце мая был объявлен аукцион на приобретение рентгеновского компьютерного томографа с автоматическим устройством для введения контрастного вещества, двух магнитно-резонансных томографов и двух мультиспиральных компьютерных томографов. Победитель аукциона будет определен в начале следующей недели.



Отметим, что в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в 2020 году было закуплено более 20 единиц крупногабаритной современной медицинской техники (с начальной ценой более 3 млн руб.) на общую сумму более 500 млн руб. В больницы региона приобретаются новые флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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