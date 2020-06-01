Режим самоизоляции в Прикамье продлен до 23 июня

17:31 | 15.06.2020

На заседании оперштаба принято решение продлить режим самоизоляции в регионе до 23 июня. Соответствующие поправки будут внесены в указ.



Такое решение обусловлено санитарно-эпидемиологической ситуацией в Прикамье. За минувшую неделю дважды фиксировались максимумы в статистике новых случаев (93, 107), вспышки заболеваемости в некоторых территориях. Напомним, ежесуточный прирост больных на 15 июня – 2,5%, коэффициент распространения коронавируса – 1,07.

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