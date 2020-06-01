«Камский кабель» внесен во «Всероссийскую книгу почета»

15:05 | 15.06.2020

ООО «Камский кабель» включено в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» на основании предложения министерства промышленности и торговли Пермского края за активное участие в социально-экономическом развитии региона, вклад в повышение эффективности и развитие кабельной отрасли.



В реестр входят лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации. Формирование федерального реестра осуществляется ежегодно совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти.



Факт включения организации в реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти ее исключительной значимости для развития своего региона, подтверждает ее деловую и общественную репутацию.

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