В Пермском крае расширен региональный перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

14:49 | 15.06.2020

Депутаты Заксобрания поддержали проект закона, предусматривающий внесение в региональный перечень наиболее пострадавших отраслей предприятий сферы ЖКХ, оптовой торговли и IT. Законопроект внес на рассмотрение глава Прикамья Дмитрий Махонин.



Ранее он подчеркивал, что система поддержки бизнеса должна быть трехуровневой, а региональные и муниципальные меры должны дополнять федеральные. «Для этого важно краевому правительству находиться в диалоге с предпринимательским сообществом и прислушиваться к проблематикам, которые у них существуют. Благодаря такому взаимодействию мы систематически расширяем региональный перечень наиболее пострадавших отраслей», – отметил Дмитрий Махонин.



В региональный перечень наиболее пострадавших отраслей были внесены организации сферы ЖКХ (ОКВЭД 35.1, 35.3, 36, 37, 38.1). Также между первым и вторым чтением законопроекта предложено дополнить перечень компаниями, работающими в сфере оптовой торговли (ОКВЭД 46.4) и IT-отрасли (ОКВЭД 62 и 63.11).



Обращения предпринимателей из разных сфер деятельности были проанализированы региональными объединениями общественных организаций. На заседании оперативного штаба по экономике под председательством Дмитрия Махонина предложения по включению в перечень этих видов деятельности были поддержаны.



Таким образом, как и включенные в перечень ранее, эти предприятия смогут получить пониженные ставки по налогу на УСН (1% – УСН «Доходы», 5% – УСН «Доходы-Расходы»). Арендодателям будет предоставлена скидка по налогу на имущество организаций до 50% на сумму снижения арендной платы для арендаторов-предприятий в сфере ЖКХ (для объектов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости). Кроме того, предприятия в сфере ЖКХ смогут воспользоваться переносом сроков уплаты авансовых платежей по УСН, налогу на имущество организаций и транспортному налогу за I и II квартал 2020 года.



«В связи с принятыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции на отрасль ЖКХ пришлась дополнительная нагрузка, связанная с бесперебойным и безопасным предоставлением услуг нашим потребителям во время самоизоляции. При этом перед нами по-прежнему стоят важные задачи – подготовка к новому отопительному периоду, ремонтные и профилактические работы. Сейчас мы продолжаем готовиться к новому отопительному периоду за счет собственных средств. Но в связи с их недостаточностью, на фоне снижения платежной дисциплины потребителей, рассчитываем на помощь краевого правительства», – отметил Артем Пастухов, директор ресурсоснабжающей организации МУП «Гарант» (п. Майский).



Напомним, правительством Прикамья в дополнение к федеральным принято три пакета краевых мер поддержки. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших отраслей. Функционирует интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса. Сервис разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

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