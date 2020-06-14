Игорь Сапко призвал пермяков стать донорами крови

14:00 | 15.06.2020

Сегодня, 15 июня, депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко посетил Пермскую краевую станцию переливания крови.



«Рабочую неделю начинаю с посещения Пермской краевой станции переливания крови. Вчера был Всемирный день донора, поздравил всех с профессиональным праздником. Сам сдаю кровь еще со студенческих времён и понимаю всю важность и необходимость этого процесса. Благодарю всех, кто откликнулся на мой призыв в апреле и стал донором! К сожалению, сейчас снова есть повышенная потребность в донорской крови. На сайте Пермской краевой станции почти весь донорский светофор горит красным», - отметил Игорь Сапко.



Также парламентарий призвал всех пермяков не оставаться равнодушными и сдать кровь.



Напомним, Игорь Сапко уже посещал Пермскую краевую станцию переливания крови в апреле и обращался с подобным призывом к однопартийцам, депутатам и всем жителям нашего города.

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