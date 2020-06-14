Две пермских парикмахерских закрыты за несоблюдение противоэпидемиологических требований

13:34 | 15.06.2020

В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы, исполняя решения суда, приостановили на 60 суток деятельность двух парикмахерских. Заведения нарушили режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в краевом УФССП.



Проверка Роспотребнадзора выявила, что индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в парикмахерских «Семейная» и «Стрижка SHOP», не проводили требуемые противоэпидемиологические мероприятия. Так, в парикмахерских не был организован осмотр работников на признаки респираторных заболеваний, не обеспечен принцип социального дистанцирования при непредвиденном скоплении посетителей, помещения не оборудованы бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха, обслуживание посетителей осуществляется в порядке очереди, а не по предварительной записи, и т.д.



В отношении правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении. Суд признал предпринимателей виновными и постановил на 60 суток приостановить деятельность парикмахерских «Семейная» и «Стрижка SHOP», расположенных на ул. КИМ, 17 и Юрша, 74.



Сейчас оба объекта опечатаны. Судебные приставы будут регулярно проверять, не возобновили ли парикмахерские работу.

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