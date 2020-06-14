Пермь: новости дня
13:24 | 15.06.2020
Фонд капремонта приступил к замене 137 лифтов в Перми и Добрянке
Фонд капитального ремонта Пермского края приступил к замене 137 лифтов в многоквартирных домах Перми и Добрянки. Эти работы предусмотрены договором с ООО «Первая лифтовая компания», который заключен в январе. На сегодня по всем кабинам принята проектно-сметная документация. В 9 домах Перми ведутся строительно-монтажные работы.
Согласно контракту, в этом году подрядная организация заменит 137 лифтов в 52 многоквартирных домах Перми и Добрянки. В них проживает порядка 14 тыс. чел. Стоимость работ составит 340 млн руб.
«Ремонт лифтового оборудования – одна из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. К лифтам применяются особые требования, направленные на безопасность их использования. Основанием для замены лифта является истекший срок службы оборудования – 25 лет либо его непригодность к эксплуатации. С 2017 года мы полностью завершили работу по 10 договорам: заменили 989 кабин в 377 домах Прикамья. Таким образом, реализация региональной программы по замене лифтового оборудования выполнена на 87,8%», – рассказал Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае.
В среднем процесс демонтажа и монтажа оборудования занимает около месяца. Однако после установки лифта каждый подъемник обязан проходить тройной контроль безопасности: освидетельствование в специализированной организации, приемка специалистами Фонда капремонта и контрольный осмотр подъемников инспектором Ростехнадзора. Данные требования вступили в силу с 2017 года и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей домов.
Напомним, полный перечень домов Пермского края со сроками замены лифтов размещен на сайте Фонда капитального ремонта http://www.fond59.ru/ в разделе «Региональная программа». При этом, если дом нуждается в выполнении работ более быстро, собственники могут обратиться в управляющую компанию с целью переноса сроков.
Помимо этого, в Фонде работает дежурная линия по замене лифтового оборудования – 211-00-30, доб. 615, позвонив на которую, собственники могут оперативно уточнить информацию об этапах замены лифта, подрядчике, выполняющем работы, оставить отзыв о работе подрядной организации или получить информацию о сроках замены лифтового оборудования.
Всего с начала 2017 до конца 2020 года будет заменено 1236 лифтов в 429 многоквартирных домах Пермского края на общую сумму 2,4 млрд руб. Новыми подъемниками смогут пользоваться около 100 тыс. жителей Перми, Соликамска, Березников, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Губахи, Чернушки и других городов Прикамья.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:05 | 15.06.2020
«Камский кабель» внесен во «Всероссийскую книгу почета»
14:56 | 15.06.2020
Частные детские сады в Перми получат субсидию на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
14:49 | 15.06.2020
В Пермском крае расширен региональный перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
14:42 | 15.06.2020
Около ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге изменили схему проезда
14:20 | 15.06.2020
В частном детсаде в Екатеринбурге проводится проверка из-за пьяной воспитательницы
14:01 | 15.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 22 июня
14:00 | 15.06.2020
Игорь Сапко призвал пермяков стать донорами крови
13:47 | 15.06.2020
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по изменениям в правилах застройки
13:34 | 15.06.2020
Две пермских парикмахерских закрыты за несоблюдение противоэпидемиологических требований
13:24 | 15.06.2020
Фонд капремонта приступил к замене 137 лифтов в Перми и Добрянке
13:02 | 15.06.2020
В России COVID-19 обнаружен у 537 210 человек
13:01 | 15.06.2020
В Прикамье почти половина заболевших коронавирусом за последние сутки младше 45 лет
12:58 | 15.06.2020
В Екатеринбурге 208 человек заболели коронавирусом за сутки
12:54 | 15.06.2020
Для жителей Перми продлен срок действия электронных проездных
12:52 | 15.06.2020
На Среднем Урале врачи за сутки спасли 91 человека с COVID-19
12:51 | 15.06.2020
В Прикамье зафиксировано 68 случаев COVID-19
12:47 | 15.06.2020
Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
12:38 | 15.06.2020
Потепление в Перми будет недолгим
12:15 | 15.06.2020
В ДТП в Богдановиче погиб лежащий в багажнике человек
12:01 | 15.06.2020
Младенца, которого в Екатеринбурге избил отец, выписывают из больницы
11:45 | 15.06.2020
На Урале осуждён виновник ДТП, в результате которого погиб пешеход
11:21 | 15.06.2020
В Краснолесье произошла массовая драка
11:05 | 15.06.2020
В Екатеринбурге угнали иномарку
10:38 | 15.06.2020
Уральца обвиняют в доступе к личным кабинетам клиентов интернет-магазина и хищении денег
10:02 | 15.06.2020
В Екатеринбурге огонь уничтожил два садовых дома
09:39 | 15.06.2020
В Екатеринбурге завершили новое граффити, посвящённое борьбе с COVID-19
09:17 | 15.06.2020
В Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция Парада Победы
09:04 | 15.06.2020
На Среднем Урале уже полторы недели ищут пропавшего мужчину
18:42 | 14.06.2020
Сотрудники Ивдельского ГИБДД за день выявили шесть грубых нарушений ПДД
16:41 | 14.06.2020
В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
16:15 | 14.06.2020
Свердловчан ждёт тёплое и облачное начало недели