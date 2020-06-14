Фонд капремонта приступил к замене 137 лифтов в Перми и Добрянке

13:24 | 15.06.2020

За три года в Прикамье заменили почти тысячу лифтов.



Фонд капитального ремонта Пермского края приступил к замене 137 лифтов в многоквартирных домах Перми и Добрянки. Эти работы предусмотрены договором с ООО «Первая лифтовая компания», который заключен в январе. На сегодня по всем кабинам принята проектно-сметная документация. В 9 домах Перми ведутся строительно-монтажные работы.



Согласно контракту, в этом году подрядная организация заменит 137 лифтов в 52 многоквартирных домах Перми и Добрянки. В них проживает порядка 14 тыс. чел. Стоимость работ составит 340 млн руб.



«Ремонт лифтового оборудования – одна из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. К лифтам применяются особые требования, направленные на безопасность их использования. Основанием для замены лифта является истекший срок службы оборудования – 25 лет либо его непригодность к эксплуатации. С 2017 года мы полностью завершили работу по 10 договорам: заменили 989 кабин в 377 домах Прикамья. Таким образом, реализация региональной программы по замене лифтового оборудования выполнена на 87,8%», – рассказал Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае.



В среднем процесс демонтажа и монтажа оборудования занимает около месяца. Однако после установки лифта каждый подъемник обязан проходить тройной контроль безопасности: освидетельствование в специализированной организации, приемка специалистами Фонда капремонта и контрольный осмотр подъемников инспектором Ростехнадзора. Данные требования вступили в силу с 2017 года и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей домов.



Напомним, полный перечень домов Пермского края со сроками замены лифтов размещен на сайте Фонда капитального ремонта http://www.fond59.ru/ в разделе «Региональная программа». При этом, если дом нуждается в выполнении работ более быстро, собственники могут обратиться в управляющую компанию с целью переноса сроков.



Помимо этого, в Фонде работает дежурная линия по замене лифтового оборудования – 211-00-30, доб. 615, позвонив на которую, собственники могут оперативно уточнить информацию об этапах замены лифта, подрядчике, выполняющем работы, оставить отзыв о работе подрядной организации или получить информацию о сроках замены лифтового оборудования.



Всего с начала 2017 до конца 2020 года будет заменено 1236 лифтов в 429 многоквартирных домах Пермского края на общую сумму 2,4 млрд руб. Новыми подъемниками смогут пользоваться около 100 тыс. жителей Перми, Соликамска, Березников, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Губахи, Чернушки и других городов Прикамья.

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