В Прикамье почти половина заболевших коронавирусом за последние сутки младше 45 лет

13:01 | 15.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 35 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2755. Ежесуточный прирост больных составил 2,5%, коэффициент распространения болезни на 15 июня составляет 1,07 (на 14 июня - 1,12). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 66 новых инфицированных - 28 мужчин, 35 женщин, 3 ребенка (3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациентов 83 и 63 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 49 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 42 случая смерти инфицированных - не от COVID-19.

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