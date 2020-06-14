Для жителей Перми продлен срок действия электронных проездных

12:54 | 15.06.2020

Городские власти продлевают срок действия льготных проездных документов и транспортных карт. В апреле был составлен реестр карт, держатели которых из-за введения режима самоизоляции не смогли воспользоваться своими проездными документами в полном объеме.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что в реестр карт попали проездные документы, которые были пополнены до 27 марта текущего года включительно, и срок действия которых завершился в период до 14 июня. Пополнение осуществляется на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами продлевается срок их действия на количество дней, пришедшихся на режим самоизоляции. Это делается автоматически, держателям карт никуда обращаться не придется.



Напомним, 28 марта в России были введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а со 2 апреля на территории Пермского края начал действовать режим полной самоизоляции, из-за чего держатели электронных проездных документов не смогли в полном объеме воспользоваться приобретенными поездками. В связи с этим департамент транспорта администрации Перми подготовил проект постановления по переносу срока действия проездных документов.

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