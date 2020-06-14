В Прикамье зафиксировано 68 случаев COVID-19

12:51 | 15.06.2020

На 15 июня за сутки, по официальным данным, коронавирус выявлен у 68 жителей Прикамья. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 2755 случаев.



Выздоровели еще 23 человека, всего излечились 1543 прикамца. Пять пациентов умерли: мужчины 59 и 27 лет, женщины 68 и 44 лет скончались от коронавируса, женщина 78 лет – от онкологического заболевания.



В России за сутки зарегистрировано 8246 новых случаев COVID-19, из них 1359 – в Москве. Общее количество случаев в стране достигло 537 210.

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